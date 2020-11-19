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Ordu turizmi için sıcak hava balonu testi yapıldı

ORDU HABERLERİ  | 19.11.2020 17:33 | Son Güncelleme

Ordu turizmi için sıcak hava balonu testi yapıldı

Ordu'nun Perşembe Yaylası'nın ardından kent merkezinde de sıcak hava balonu test uçuşu gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ordu'ya yeni bir kimlik kazandırarak ilin marka değerini artıracak çalışmalar gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sıcak hava balonu turizmi ile Karadeniz'de bir ilke imza attı.

Aybastı ilçesinde menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası'nda ilk kez balon uçuşu denemelerini yapan Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesi semalarında da test uçuşu gerçekleştirdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi turizm şirketi ORTUR AŞ tarafından gerçekleştirilmesi planlanan uçuşların, bölge turizmine önemli katkılar sunması hedefleniyor.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, yapılan çalışmayla Ordu'nun tüm güzelliğini dünyaya tanıtmak istediklerini belirtti.

Yeni alternatif turistik sistemlerle hem Ordu'yu tanıtmak hem de yeni iş imkanları ve turizmi geliştirecek yeni sahalar oluşturmaya çalıştıklarını aktaran Güler, "Onun için Aybastı Yaylası'ndan sonra Altınordu sahilinde bu muhteşem güzelliği ilimizin tanıtımı için kullanmak istiyoruz. Bu büyük bir imkan. Kapadokya'dan sonra bunu Ordu'da gerçekleştiriyoruz. İnşallah güzel sonuçları olur diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Perşembe Yaylası'nın menderesleri, su samurları, tatlı su midyesi, kano sporu ile oldukça meşhur olduğunu hatırlatan Güler, "Şimdi bu güzelliği balonla seyrettireceğiz. Karadan sahillerimizi görüyorduk, ardından denizden gemilerle seyretmeye başladık. Şimdi de bu güzellikleri balonla dünyanın dikkatine sunacağız. Böylece daha fazla tanıtım yaparak daha fazla turist çekmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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