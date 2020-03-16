Ordu Üniversitesi 14 Yaşında

Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile 17 Mart 2006 tarihinde kurulan Ordu Üniversitesi (ODÜ) 14’üncü yaşını kutluyor.

Eğitim yolculuğuna 17 Mart 2006 yılında 4 bin 400 öğrenci ile başlayan Ordu Üniversitesi 3 enstitü, 12 fakülte, 2 yüksekokul ve 10 meslek yüksekokulunda 737 akademik ve 337 idari personeli, 317 sürekli işçisi, 12 sözleşmeli personeli; lisansüstü, lisans ve ön lisansta 20 bine yaklaşan öğrencisi ile nitelikli büyümesini sürdürüyor. Geleceğin üniversitesi olma yolunda hızı bir şekilde ilerleyen Ordu Üniversitesi, ulusal ve uluslararası değerlendirme kuruluşlarının yapmış olduğu araştırma sonuçlarına göre gerek öğrenci memnuniyeti gerekse bilimsel alandaki başarı grafiğini her geçen dönem daha üst seviyelere taşıyor.

Bu bağlamda üniversitelerin kendi akademik performanslarını diğer üniversitelerle karşılaştırabilmesine ve üniversitelerin belirlenen kriterlere göre gelişmeye açık yanlarını fark etmelerine yardımcı olan URAP 2019 sıralamasında Üniversitemiz 109 devlet üniversitesi arasında 72’nci, 2000 yılından sonra kurulan 95 üniversite içerisinde ise 26’ıncı sırada yerini aldı.

Akademik teşvik performanslarının değerlendirildiği 2020 Devlet Üniversiteleri sıralaması (DÜS) raporuna göre ODÜ, 123 devlet üniversitesi arasında geçen yıl 69’uncu sırada olan yerini 12 basamak yükselterek bu yıl 57’nci sıraya taşıdı. Türkiye’deki devlet üniversiteleri ve bu üniversitelere bağlı fakültelerin akademik teşvik performanslarına göre sıralandığı bu raporda 2006’dan sonra kurulan 70 üniversite arasında geçen yıl 25’inci sırada olan yerini bu yıl 20’nci sıraya yükseltti.

Öğrenci memnuniyetinde de yükselişini sürdüren ODÜ, Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2019 raporunun sonuçlarına göre lisans öğrencilerinin Devlet Üniversitelerinin Genel Memnuniyet Sıralaması’nda 123 devlet üniversitesi arasında 38’inci sırada yer aldı.

Bugün 8 araştırma merkezi ve 152 laboratuvarı ile bilimsel araştırma faaliyetlerini aralıksız devam ettiren ODÜ, 2012 yılından bu zamana 2 bin dolayında araştırma, tez, alt yapı, bilimsel etkinlik projeleri gerçekleştirildi.

ODÜ ayrıca bünyesinde bulunan Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) biriminde gerçekleştirilen araştırma faaliyetlerinin yanı sıra dışarıdan destekli araştırma projeleri kapsamında TÜBİTAK, SAN-TEZ, DOKAP, AB fonları, KEİK ve özel anlaşmalarla üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeye yönelik projeler üretmeye devam ediyor.