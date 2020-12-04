Ordu Valisi Sonel, kentteki Kovid-19 vaka artışını değerlendirdi:

Ordu Valisi Tuncay Sonel, kentte son bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış gözlemlediklerini belirterek, "Vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum: Gelin, Allah rızası için şu maskelerimizi düzgün takalım, mesafe kurallarına uyalım, temizliğe dikkat edelim. Bunlara zaten dikkat ettiğimiz takdirde devletimiz ve milletimiz olarak bu Kovid-19 illetini hep beraber yeneceğiz." dedi. Vali Sonel, Kovid-19 önlemleri kapsamında Altınordu ilçesindeki Sırrıpaşa, Süleyman Felek ve İsmetpaşa caddelerinde gerçekleştirilen denetimlere katıldı. Esnaf ve vatandaşlara tedbirlere riayet etmeleri konusunda uyarılarda bulunan Sonel, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını da hatırlattı. Denetim sırasında gazetecilere açıklama yapan Sonel, tüm Türkiye'de olduğu gibi Ordu'da da son bir haftada vakalarda artış yaşandığını belirterek, vatandaşlardan özellikle ev ziyaretlerinden uzak durmalarını istedi. Sonel, vatandaşlara cenazelere katılmamaları konusunda uyarıda bulunarak, "Özellikle bu kış akşamlarında sitelerde gelip gitmeler, günler, misafirlikler lütfen yapılmasın. Şu an çarşıda dolaşıyoruz. Vatandaşlarımızın maske takması, mesafeye uyması memnuniyet verici. İş yerlerine giriyoruz, iş yerlerindeki arkadaşlarımızın tedbirlere uyması memnuniyet verici ama şu an sıkıntımız akşamları sitelerde ve ev gezmelerinin yapılmamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Ordu'da 250 filyasyon ekibinin olduğunu dile getiren Sonel, filyasyon araç sayısının 112'den 130'a çıkarılacağını ve 50 şoför görevlendirmesinin daha gerçekleştirileceğini ifade etti. Devletin tüm imkanlarının seferber edilerek yöre insanı ve iş dünyasının da katkılarıyla tedbirlerin Ordu'da en iyi şekilde uygulanması için çalıştıklarını anlatan Sonel, "Vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum: Gelin, Allah rızası için şu maskelerimizi düzgün takalım, mesafe kurallarına uyalım, temizliğe dikkat edelim. Bunlara zaten dikkat ettiğimiz takdirde devletimiz ve milletimiz olarak bu Kovid-19 illetini hep beraber yeneceğiz." diye konuştu. Sonel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile kentle ilgili son durumu istişare ettiklerine dikkati çekerek, "Tabii ki ülkemizin her yerinde olduğu gibi Ordu'da da son bir haftada vaka artışı gözlemledik ve yaşadık ama biz Allah'ın izniyle aldığımız bu tedbirlerle, vatandaşlarımızın kurallara uymasıyla, tam saha pres denetimlerle bunu zaten düşürmeye başladık. Hepimize büyük görev düşüyor. Çocuğumuzdan yaşlısına kadar hepimiz alınan tedbirlere uyacağız, bu kurallara riayet edeceğiz, dikkat edeceğiz." şeklinde konuştu.

Vali Sonel, bazı basın ve yayın organlarında "Ordu Devlet Hastanesindeki tuvaletler yoğun bakıma çevriliyor." şeklindeki haberlerin doğru olmadığına işaret ederek, şunları kaydetti: "Bazı medyada çıkan haberlerde tuvaletlerin, mutfağın oda yapıldığı iddia edilmekte. Hiç tuvalete oda yapılır mı? Böyle bir şey var mı? Bunu da ifade etmek istiyorum. Bu, böyle uzaktan görmeyle, uzaktan konuşmayla haber yapılmaz. Biz her gün sağlık çalışanlarımızla beraberiz. Hastane hastane geziyoruz, çarşı çarşı geziyoruz, mahalle mahalle geziyoruz. Hemşirelerimizin, doktorlarımızın, sağlık çalışanlarımızın çalışmasını gözlemliyoruz. Hatta bugün yine arkadaşlara talimat verdik. Öğretmenevimizi, kamu misafirhanelerimizi sağlık çalışanlarımıza açtık. Onların her daim yanındayız ama biz yöre insanımıza yoğun bakım ünitesi açalım derken, hastanede kendi bünyesinde çeşitli düzenlemeler yapalım derken, tutup da böyle bir haber yapılması doğru bir davranış değil." -"Şehir hastanesinin ihalesi yapılacak" Orduluların sağlık hizmetlerinden iyi şekilde faydalandıklarını belirten Sonel, şehir hastanesinin ihalesinin de birkaç haftaya yapılacağını söyledi. Sonel, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Ordu'muzun yıllardır süregelen hastane konusu, inşallah yakın bir vakitte ihalesi yapılacak ve Ordu'ya yeni bir hastane kazandırılacak. Allah, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Sağlık Bakanımızdan razı olsun çünkü son birkaç gün önceki görüşmelerimizde konu da gündeme geldi. İnşallah birkaç haftaya bu konuyu da açıklığa kavuşturmuş olacağız." dedi.

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