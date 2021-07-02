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Ordu Valisi Sonel, şehit çocuklarının forma ve futbol oynama isteğini yerine getirdi

02.07.2021 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu Valisi Sonel, şehit çocuklarının forma ve futbol oynama isteğini yerine getirdi

Ordu Valisi Tuncay Sonel, şehit çocuklarının tuttuğu takımın forması ve birlikte futbol oynama isteğini yerine getirdi.

Sonel, ev ziyaretleri sırasında tuttuğu takımın formasını isteyen ve birlikte futbol oynama isteğinde bulunan çocuklarla 19 Eylül Stadı'nda bir araya geldi.

Onlara söz verdiği formaları teslim eden Vali Sonel, çocuklara formalarını ve spor ayakkabılarını kendi elleriyle giydirdi.

Çocuklarla birlikte sahaya çıkan Sonel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şube Başkanı Nurettin Korkmaz ile birlikte onların heyecanına ve mutluluklarına ortak oldu.

Vali Sonel, çocukları ve gençleri önemsediklerine işaret ederek, mümkün olduğunca onların isteklerini yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Daha önce de 2112 yetim öksüz çocuğun isteklerini yerine getirdiklerini hatırlatan Sonel, "Bugün de yapmış olduğum ev ziyaretlerinde tuttukları takımların formasını isteyen ve birlikte maç yapma isteğinde bulunan çocuklarımızın, gençlerimizin bu isteklerini yerine getirdik. Onlar da, biz de çok mutlu olduk. Çocuklarımızın, gençlerimizin yüzlerindeki gülümsemenin sebebi olabilirsek ne mutlu bize." dedi.

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