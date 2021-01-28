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Ordu Valisi Sonel üç kitap yazan engelli gencin bilgisayar isteğini yerine getirdi

28.01.2021 12:24 | Son Güncelleme:
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Ordu Valisi Sonel üç kitap yazan engelli gencin bilgisayar isteğini yerine getirdi

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Altınordu ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Erdinç Yılmaz’ın dizüstü bilgisayar isteğini yerine getirdi.

Kas hastalığına bağlı bedensel ve konuşma engeli bulunan, kullanabildiği tek parmağıyla "Azmin Zaferi", "Gün Batımı", "Aşk ve Ölüm" adlı üç kitap yazan Yılmaz, kendisini geliştirmek için Ordu Büyükşehir Belediyesinin Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarına kayıt oldu.

Bilgisayar programcılığı dalında eğitim almak isteyen Yılmaz, dizüstü bilgisayar ihtiyacı konusunda Vali Sonel'e ulaşarak destek istedi.

Bunun üzerine Vali Sonel, evinde ziyaret ettiği Yılmaz'a bilgisayar hediye etti. Sonel'in, çok istediği bilgisayarı getirdiğini gören Yılmaz duygulu anlar yaşadı.

Vali Sonel, Erdinç Yılmaz'ın kendisine sosyal medyadan ulaştığını belirterek şunları söyledi:

"Kendisi durumunu anlatarak özellikli bir dizüstü bilgisayara ihtiyacı olduğunu iletti. Ben de Erdinç evladımızın bu isteğini seve seve yerine getirdim. Yoğun programımızın ardından Erdinç'i evinde ziyaret ederek, istediği dizüstü bilgisayarı kendisine teslim ettim. Erdinç'i böyle mutlu görünce bizler de mutlu olduk. İnsanlarımızın yüzündeki bir tebessüm, onların hayır duaları bize yeter. Ayrıca Erdinç'in azim ve gayretinden de çok etkilendiğimi ifade etmek isterim. Başarılarının devam etmesini diliyorum. Bizler de kendisine her daim yardımcı ve destek olacağız."

Erdinç Yılmaz da Vali Sonel'e teşekkür ederek, "Sağ olsun benim de sesimi duyarak, isteğime kayıtsız kalmadı. Kısa sürede yerine getirdi. Allah kendisinden razı olsun." dedi.

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