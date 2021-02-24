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Ordu Valisi Sonel'den yaya yoğunluğunun fazla olduğu caddelerde denetim:

24.02.2021 16:17 | Son Güncelleme:
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"Tam kapanmadan ziyade ekonominin devam etmesinden yanayız. Çünkü ekmek kazanan, ailesini geçindiren esnafımız var. Biz, hepimiz dikkat edeceğiz ki rahatlama olsun"

Ordu Valisi Tuncay Sonel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede tam kapanmadan çok ekonominin devam etmesinden yana olduklarının altını çizerek, "Çünkü ekmek kazanan, ailesini geçindiren esnafımız var. Biz hepimiz dikkat edeceğiz ki rahatlama olsun." dedi.

Vali Sonel, Altınordu ilçesinde yoğun yaya trafiğinin olduğu caddelerde denetimde bulunarak, esnaf ve vatandaşları kurallara uymaları, daha dikkatli ve hassas davranmaları konusunda uyardı.

Vali Sonel, denetim sonrası gazetecilere, salgının önlenmesine yönelik her gün sahada çalıştıklarını belirterek, Ordululardan ev gezmelerine gitmeme, misafir kabul etmeme, taziye ve cenazelere katılmama noktasında gerekli hassasiyeti göstermelerini istediklerini söyledi.

Özellikle hafta sonları çiftçi kayıt sistemi belgesi kullanılarak köylere seyahatte bulunulduğuna dikkati çeken Sonel, bu hafta sonu itibarıyla buna müsaade edilmeyeceği ifade etti.

Sonel, hastalık belirtisi olanların dolmuşla ya da arabayla hastaneye gelmesine gerek olmadığını kaydederek, "Biz onları özel araçlarımızla aldırılarak hastanede testlerini yaptırıp evlerine bırakırız. Duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah vatandaşlarımızla beraber bu kurallara uyarsak bunun üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

Son haftalarda Sağlık Bakanlığınca yapılan istatiksel verilerde Doğu Karadeniz Bölgesi'nin salgında ilk sıralarda yer aldığını anımsatan Sonel, şunları söyledi:

"Ordu genelinde sıfır vakaya ulaşıncaya kadar tedbirleri elden bırakmayacağız. Vatandaşlarımızdan şunu rica ediyorum, çarşıda işi olan, alışverişe çıkan evet ama sigara yasağı koyduğumuz, tedbir aldığımız, bariyerlerle kapattığımız, HES koduyla geçmelerine müsaade ettiğimiz Sırrıpaşa, İsmetpaşa, Süleyman Felek gibi caddelerimizde, sahilimizde lütfen gezi amaçlı dolaşılmasın. Boş boş dolaşmaya gerek yok. Sosyal mesafeye uyalım, maskeleri düzgün takalım, temizliğe dikkat edelim. Aşılamada da iyiyiz. Canla başla çalışan tüm görevli arkadaşlarımıza vatandaşlarımız yardımcı olsunlar, rica ediyorum."

- "Tedbirleri sıklaştırıp idari yaptırımlar uygulayacağız"

Sonel, akşamları misafir kabul edilerek bir araya gelindiğini gözlemlediklerini, Ordu genelindeki vakaların yüzde 80'inin aile içi bulaşma olduğunu belirterek, bunun önüne geçmek için tedbirleri sıklaştırılıp idari yaptırımlar uygulayacaklarını vurguladı.

Bir gazetecinin, tam kapanmanın gündemde olup olmadığı yönündeki sorusuna Vali Sonel, "Biz istiyoruz ki üretim tedarik zinciri devam etsin, ekonomi canlansın, esnafımız elbette kazansın. Tam kapanmadan ziyade ekonominin devam etmesinden yanayız. Çünkü ekmek kazanan, ailesini geçindiren esnafımız var. Biz hepimiz dikkat edeceğiz ki rahatlama olsun. En kısa sürede Ordu'muzun da toparlanacağına inanıyorum. Biz kurallara uyar, dikkat edersek sonuç başarılı olacaktır." yanıtını verdi.

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