Ordu Valisi Sonel'den yaya yoğunluğunun fazla olduğu caddelerde denetim:

Ordu Valisi Tuncay Sonel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede tam kapanmadan çok ekonominin devam etmesinden yana olduklarının altını çizerek, "Çünkü ekmek kazanan, ailesini geçindiren esnafımız var. Biz hepimiz dikkat edeceğiz ki rahatlama olsun." dedi.

Vali Sonel, Altınordu ilçesinde yoğun yaya trafiğinin olduğu caddelerde denetimde bulunarak, esnaf ve vatandaşları kurallara uymaları, daha dikkatli ve hassas davranmaları konusunda uyardı.

Vali Sonel, denetim sonrası gazetecilere, salgının önlenmesine yönelik her gün sahada çalıştıklarını belirterek, Ordululardan ev gezmelerine gitmeme, misafir kabul etmeme, taziye ve cenazelere katılmama noktasında gerekli hassasiyeti göstermelerini istediklerini söyledi.

Özellikle hafta sonları çiftçi kayıt sistemi belgesi kullanılarak köylere seyahatte bulunulduğuna dikkati çeken Sonel, bu hafta sonu itibarıyla buna müsaade edilmeyeceği ifade etti.

Sonel, hastalık belirtisi olanların dolmuşla ya da arabayla hastaneye gelmesine gerek olmadığını kaydederek, "Biz onları özel araçlarımızla aldırılarak hastanede testlerini yaptırıp evlerine bırakırız. Duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah vatandaşlarımızla beraber bu kurallara uyarsak bunun üstesinden geleceğiz." diye konuştu.