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Ordu ve Giresun için gök gürültülü sağanak uyarısı

28.08.2022 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu ve Giresun için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ordu ve Giresun çevresinde gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son değerlendirmeler ve radar verilerine göre, Orta Karadeniz kıyılarında halen devam eden gök gürültülü sağanak yağışların Ordu ve Giresun çevrelerinde pazartesi sabah saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji Giresun Ordu

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