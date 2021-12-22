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Ordu ve Tokat'ta yaban keçilerinin sayısında artış gözlendi

22.12.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu ve Tokat'ta yaban keçilerinin sayısında artış gözlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürlüğünce yapılan envanter çalışmasında, Ordu ve Tokat'ta nesli tehlike altındaki yaban keçisi popülasyonunda artış tespit edildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Ordu ve Tokat'ta yaban hayvanları envanter çalışması yürütüldüğü bildirildi.

Bu çerçevede, Tokat'a bağlı ilçelerde 30 Kasım ve Ordu'ya bağlı ilçelerde 14 Aralık tarihlerinde yaban keçisi gözlemi yapıldığı aktarıldı.

Nesilleri tehdit ve tehlike altında olan türler ile bu türlerin popülasyonlarının belirlenmesi ve kaçak avcılığın boyutlarının öğrenilmesi amacıyla yapılan çalışmada, Ordu ve Tokat'ta yaban keçisinin diğer illerden geçiş şeklinde değil, bölgede yerleşik şeklinde varlığını sürdürdüğünün belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, Ordu ve Tokat'ta yaban keçisi popülasyonun artış gösterdiğinin tespit edildiği de vurgulandı.

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