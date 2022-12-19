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Ordu’da 10 binlerce cinsel uyarıcı madde ele geçirildi: 2 gözaltı

19.12.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’da, jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde 10 binlerce cinsel uyarıcı madde ile kaçak ürünler ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Ordu’da 10 binlerce cinsel uyarıcı madde ele geçirildi: 2 gözaltı

Ordu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Ulubey ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramalarda farklı markalarda kaçak olduğu tespit edilen toplamda 11 bin 434 adet enerji içeceği, 470 kutu halinde 470 kilogram nargile kömürü, 6 bin 273 adet cinsel uyarıcı çikolata, 2 bin 193 adet cinsel uyarıcı kimyasal malzeme, 8 bin 445 adet cinsel uyarıcı hap, bin 88 adet sigara sarma kağıdı, 407 adet elektronik sigara likidi ve 45 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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