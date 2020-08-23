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Ordu’da 10 ilçede sel çalışması

ORDU HABERLERİ  | 23.08.2020 16:45 | Son Güncelleme

Ordu’da etkisini gösteren kuvvetli yağış sonrası olumsuzluklara müdahale etmek amacıyla sahada çalışmalar sürdürüyor.Ordu Büyükşehir Belediyesi özellikle yağıştan en çok etkilenen Çaybaşı, İkizce, Ünye, Altınordu, Gülyalı, Kabadüz, Ulubey, Çamaş, Perşembe, Fatsa ilçelerinde 220 iş makinesi ve 285 personelle yaptıkları müdahalelerle olumsuzlukları asgaride tutmaya çalışıyor.Ulaşıma kapalı yol bulunmuyorAşırı yağış sonrası taşkınlara bağlı olarak yollarda büyük tahribatların oluştuğu ilçelerde Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri heyelan temizliği, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu’da etkisini gösteren kuvvetli yağış sonrası olumsuzluklara müdahale etmek amacıyla sahada çalışmalar sürdürüyor.
Ordu Büyükşehir Belediyesi özellikle yağıştan en çok etkilenen Çaybaşı, İkizce, Ünye, Altınordu, Gülyalı, Kabadüz, Ulubey, Çamaş, Perşembe, Fatsa ilçelerinde 220 iş makinesi ve 285 personelle yaptıkları müdahalelerle olumsuzlukları asgaride tutmaya çalışıyor.

Ulaşıma kapalı yol bulunmuyor
Aşırı yağış sonrası taşkınlara bağlı olarak yollarda büyük tahribatların oluştuğu ilçelerde Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri heyelan temizliği, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların devam ettiği noktalarda ulaşıma kapalı yol bulunmuyor. Ayrıca aşırı yağışlar sonrası oluşan hasarların tespiti için teknik personeller tarafından afet hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Su tahliyesi sürüyor
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehir merkezlerinde selden etkilenen cadde ve meydanlarda temizlik çalışmalarına destek olurken aynı zamanda su basan iş yerleri ve dairelerin su tahliyesi çalışmaları sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgi veren Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, “İlimiz de yaşanan kuvvetli yağış sonrası ekiplerimiz seferber oldu. Yağışla birlikte heyelanlar, yollarda hasarlar ve su baskınları yaşandı. Büyükşehir Belediyemiz 220 iş makinesi ve 285 personelle yaptığı müdahale sonucunda ulaşıma kapalı yol kalmadı. OSKİ ekiplerimiz su basan iş yerleri ve sokaklarda su tahliyesi gerçekleştiriliyor. Selin etkisiyle kapanan ızgara ve mazgallar açılıyor, yağmur suyunun getirdiği birikintiler temizleniyor. Öte yandan komşu ilimizde de etkisini gösteren yağmur sonrası destek amacıyla ekiplerimizin bir kısmını oraya yönlendirdik. Şehrimize ve komşu ilimize geçmiş olsun. Allah bir daha böyle afetleri yaşatmasın. Vatandaşlarımız da tedbirlerini elden bırakmasın. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak teyakkuzdayız” dedi.

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Sabah
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Öğle
12:36
İkindi
16:21
Akşam
19:23
Yatsı
20:50

Ordu Nöbetçi Eczaneler23 Ağustos Pazar

Defne Eczanesi
Altinordu
Demirtaş Eczanesi
Altinordu
Ergül Eczanesi
Altinordu
Lokman Eczanesi (Gece Yarısına Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Ölçek Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Öztekin Eczanesi
Golkoy
Bizim Eczanesi
Kabatas
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