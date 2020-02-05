Ordu'da 12 binanın tahliye edildiği heyelan bölgesinde inceleme başlatıldı

Ordu'nun Aybastı ilçesinde, 12 binanın tahliye edildiği heyelanlı bölgede inceleme başlatıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü teknik ekipleri, dün meydana gelen heyelanın ardından 12 evin tedbir amacıyla boşaltıldığı Toygar Mahallesi'nde incelemelerde bulunuyor.

Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta etkili olan karın, yağmur ve rüzgarlı havayla birlikte hızla eridiğini, yer altı ve yer üstü sularında hareketlilik oluştuğunu belirterek, bunun, Toygar Mahallesi'nde heyelana sebep olduğunu aktardı.

Geçtan, heyelanın ardından ekiplerin bölgede ön inceleme yaptığını ve ilk değerlendirme sonucu 12 binanın tedbir amacıyla boşaltıldığını anımsatarak, binalardan çıkarılan yaklaşık 25 kişinin, geceyi yakın akrabalarının yanında ve otellerde geçirdiğini kaydetti.

Bölgede bugün de uzman ekiplerin inceleme başlattığını ifade eden Geçtan, ekiplerin teknik incelemesinin ardından boşaltılan binalarla ilgili nihai kararın verileceğini, belediye olarak bu kararı uygulayacaklarını söyledi.