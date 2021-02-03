Ordu’da 130 kişiye korona virüs cezası

Ordu’da son bir haftada 130 kişiye korona virüs tedbirlerine uymamaktan ceza uygulandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 25-31 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 3 kişiye açıktan alkol tüketmek, 4 kişiye sarhoşluk, 16 kişiye kumar oynamak, 1 kişiye havai fişek atmaktan, 1 kişiye yasa dışı bahis oyunu oynamaktan, 1 kişiye hayvanlara eziyet etmekten, 1 kişiye yasak avlanmaktan, 130 kişiye de korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.

Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 46 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 24’ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

