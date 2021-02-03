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Ordu’da 130 kişiye korona virüs cezası

03.02.2021 13:22 | Son Güncelleme:
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Ordu’da son bir haftada 130 kişiye korona virüs tedbirlerine uymamaktan ceza uygulandı.Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 25-31 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 3 kişiye açıktan alkol tüketmek, 4 kişiye sarhoşluk, 16 kişiye kumar oynamak, 1 kişiye havai fişek atmaktan, 1 kişiye yasa dışı bahis oyunu oynamaktan, 1 kişiye hayvanlara eziyet etmekten, 1 kişiye yasak avlanmaktan, 130 kişiye de korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 46 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 24’ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ordu’da son bir haftada 130 kişiye korona virüs tedbirlerine uymamaktan ceza uygulandı.
Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 25-31 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 3 kişiye açıktan alkol tüketmek, 4 kişiye sarhoşluk, 16 kişiye kumar oynamak, 1 kişiye havai fişek atmaktan, 1 kişiye yasa dışı bahis oyunu oynamaktan, 1 kişiye hayvanlara eziyet etmekten, 1 kişiye yasak avlanmaktan, 130 kişiye de korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.
Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 46 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 24’ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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Ordu Namaz Vakitleri 3 Şubat Çarşamba

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Ordu Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Çarşamba

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Altinordu
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Altinordu
Serdaroğlu Eczanesi
Altinordu
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Fatsa
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