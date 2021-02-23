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Ordu’da 1300 taflan ve ıhlamur fidanı toprakla buluştu

23.02.2021 15:43 | Son Güncelleme:
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Ordu’da 1300 taflan ve ıhlamur fidanı toprakla buluştu

Ordu’da kırsalda yaşayan vatandaşların gelir kaynaklarını artırmak ve üretime yönlendirmek için başlayan çalışmalar kapsamında Ünye ve Çaybaşı ilçelerinde bin 300 taflan ve ıhlamur fidanı toprakla buluştu.Ordu Büyükşehir Belediyesi, “İsmiyle Özdeşleşen Mahallelerde Meyve Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında, iki ilçede taflan ve ıhlamur fidanı dağıtımı yaptı.Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İlçe Tarım Orman Müdürlükleri ve ilçe belediyeleri iş birliğinde daha önce dikimi yapılan kestane, kiraz, gül, ceviz ve elma fidanlarından sonra Ünye Taflancık Mahallesi’nde 300 adet taflan ve Çaybaşı ilçesinde 1000 adet ıhlamur fidanı toprakla buluştu.Mahallelere özgü fidan dikimi devam edecekTarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in talimatlarıyla ilde fındığın yanında ilave gelir getirici ürün çeşitliliğinin artırılması, atıl durumdaki tarım arazilerinin değerlendirilmesi amacıyla uygulanan projelerin hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Ordu’da kırsalda yaşayan vatandaşların gelir kaynaklarını artırmak ve üretime yönlendirmek için başlayan çalışmalar kapsamında Ünye ve Çaybaşı ilçelerinde bin 300 taflan ve ıhlamur fidanı toprakla buluştu.
Ordu Büyükşehir Belediyesi, “İsmiyle Özdeşleşen Mahallelerde Meyve Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında, iki ilçede taflan ve ıhlamur fidanı dağıtımı yaptı.
Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İlçe Tarım Orman Müdürlükleri ve ilçe belediyeleri iş birliğinde daha önce dikimi yapılan kestane, kiraz, gül, ceviz ve elma fidanlarından sonra Ünye Taflancık Mahallesi’nde 300 adet taflan ve Çaybaşı ilçesinde 1000 adet ıhlamur fidanı toprakla buluştu.

Mahallelere özgü fidan dikimi devam edecek
Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in talimatlarıyla ilde fındığın yanında ilave gelir getirici ürün çeşitliliğinin artırılması, atıl durumdaki tarım arazilerinin değerlendirilmesi amacıyla uygulanan projelerin hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Ultav “Sayın Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatlarıyla ilimizde fındığın yanında ilave gelir getirici ürün çeşitliliğinin artırılması, âtıl durumdaki tarım arazilerinin değerlendirilmesi amacıyla uygulanan projelerimiz hız kesmeden devam ediyor. İsmiyle müsemma mahallelerimizde kurulan bahçe tesisleriyle söz konusu mahallenin adı yaşatılacak, beklenen verimin alınması halinde de ilgili meyvelerin bu mahallelerdeki dikim alanları genişletilecektir” dedi.
Çaybaşı Belediye Başkanı Hüseyin Semiz ise Büyükşehir Belediyesinin tarım ve hayvancılık konusunda hayata geçirdiği projeleri örnek aldıklarını ve yerelde projelerin en yüksek başarıyı elde etmesi için çalıştıklarını ifade etti.
Ünye Taflancık Mahallesi Muhtarı Hüseyin Özmen ise geçmişten miras kalan Taflancık adının kurulacak olan taflan bahçeleriyle tekrar canlanacağını belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür etti.

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