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Ordu’da 16 kişiye yasa dışı bahisten ceza

ORDU HABERLERİ  | 20.10.2020 09:48 | Son Güncelleme

Ordu’da değişik suçlardan dolayı haklarında arama kararı bulunan şahıslar sıkı bir çalışma ile tek tek yakalanıyor.Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 12-18 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 12 kadına fuhuş yapmaktan ceza uygulandı7 kişiye açıktan alkol tüketmekten, 4 kişiye sarhoşluktan, 1 kişiye rahatsız etmekten, 16 kişiye yasa dışı bahis oyunları oynamaktan, 4 kişiye havai fişek atmaktan, 20 kişiye de korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem uygulandı.Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 46 kişi yapılan çalışmalar neticesinde yakalanırken 27’si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ordu’da değişik suçlardan dolayı haklarında arama kararı bulunan şahıslar sıkı bir çalışma ile tek tek yakalanıyor.
Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 12-18 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 12 kadına fuhuş yapmaktan ceza uygulandı
7 kişiye açıktan alkol tüketmekten, 4 kişiye sarhoşluktan, 1 kişiye rahatsız etmekten, 16 kişiye yasa dışı bahis oyunları oynamaktan, 4 kişiye havai fişek atmaktan, 20 kişiye de korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem uygulandı.
Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 46 kişi yapılan çalışmalar neticesinde yakalanırken 27’si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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İkindi
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Akşam
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Ergül Eczanesi
Altinordu
Selin Eczanesi
Altinordu
Zeynep Eczanesi
Altinordu
Melike Eczanesi (18.00-08.00 Nöbetçi)
Fatsa
Merkez Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Çelik Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Lale Eczanesi (Gece 24'E Kadar Nöbetçi)
Unye
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