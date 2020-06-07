YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da 1700 rakımlı yaylada kano keyfi

Ordu'da 1700 rakımlı yaylada kano keyfi

ORDU HABERLERİ  | 07.06.2020 18:16 | Son Güncelleme

Ordu'da 1700 rakımlı yaylada kano keyfi

Ordu Kano Kulübü ve Doğada Yaşam Derneği üyeleri, Korgan Yaylası'ndaki gölde kano etkinliği gerçekleştirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir spor yapamayan dernek üyeleri, Korgan Belediyesi işbirliğiyle etkinlik düzenledi.

Sporcular, 1700 rakımlı Korgan Yaylası'ndaki gölde, yayla çiçeklerinin kokusu eşliğinde kano kullanarak doyasıya eğlendi.

Etkinlikte, daha önce kano kullanmamış kişilere de eğitim verildi. Bu arada kano kullanırken dengesini kaybederek suya düşen bir kişi, yüzerek kıyıya çıktı.

Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle evlerinde bunalan vatandaşların yaylalara akın ettiğini söyledi.

Yaylada temiz hava ve yeşillikler arasında vatandaşların piknik yaptığını belirten Kiraz, kano sporunu da ilçede yaygınlaştırmak için ilk kez program düzenlediklerini aktardı.

Kiraz, ilerleyen günlerde kanoyla alakalı daha kapsamlı etkinlik düzenleyeceklerini kaydetti.

Ordu Kano Kulübü ve Doğada Yaşam Derneği Başkanı Mustafa Sarıkaya ise kano sporunu Ordu'da yaygınlaştırmak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERStriptiz kulübünden, salgın sebebiyle yeni uygulama! Striptiz kulübünden, salgın sebebiyle yeni uygulama!
Ceren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacakCeren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacak

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kartal Aydos Ayazma Kent Ormanı vatandaşın hizmetine açılacak

Kartal Aydos Ayazma Kent Ormanı vatandaşın hizmetine açılacak

Kalp krizi geçiren kepçe operatörü, hayatını kaybetti

Kalp krizi geçiren kepçe operatörü, hayatını kaybetti

Ticari araç kontrolden çıktı: 3 yaralı

Ticari araç kontrolden çıktı: 3 yaralı

Ormanda ayı saldırısına maruz kalmamak için yapılması gerekenler

Ormanda ayı saldırısına maruz kalmamak için yapılması gerekenler

Yasemin Aslan’dan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiye’m’ kampanyasına destek!

Yasemin Aslan’dan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiye’m’ kampanyasına destek!

Aydın’daki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

Aydın’daki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

Ordu Namaz Vakitleri 7 Haziran Pazar

İmsak
02:52
Sabah
04:50
Öğle
12:32
İkindi
16:32
Akşam
20:05
Yatsı
21:54

Ordu Nöbetçi Eczaneler 7 Haziran Pazar

Çakır Eczanesi
Altinordu
Güneş Eczanesi
Altinordu
Yürür Eczanesi
Altinordu
Karamustafa Eczanesi
Fatsa
Nokta Eczanesi
Fatsa
Kuyumcuoğlu Eczanesi
Unye
Yalı Eczanesi
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Vali Yavuz’dan deprem açıklaması

Vali Yavuz’dan deprem açıklaması

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Polis memuru yaşam savaşını kaybetti

Polis memuru yaşam savaşını kaybetti

Türkiye 1.'si Fatsa Anafen'den

Türkiye 1.'si Fatsa Anafen'den

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.