YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu’da 19 Mayıs kutlamaları

Ordu’da 19 Mayıs kutlamaları

ORDU HABERLERİ  | 19.05.2020 19:53 | Son Güncelleme

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ordu’da İstiklal Marşı eşliğinde kutlandı.19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 19 Eylül Stadyumu’nda tören düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ordu’da İstiklal Marşı eşliğinde kutlandı.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 19 Eylül Stadyumu’nda tören düzenlendi. Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ve diğer protokol üyeleri katıldığı programda, Türk bayrakları açılarak İstiklal Marşı okundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte seyahat tutkunlarının yeni gözdesi: Sosyal temassız ‘mavi tatil’ İşte seyahat tutkunlarının yeni gözdesi: Sosyal temassız ‘mavi tatil’
Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybettiUçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Alkollü sürücü kaza yaptı

Alkollü sürücü kaza yaptı

Belediyeye atanan kayyum birifing aldı

Belediyeye atanan kayyum birifing aldı

Bayram öncesi bazı işyerlerinin çalışma saatleri değişti

Bayram öncesi bazı işyerlerinin çalışma saatleri değişti

AK Parti Kayseri Milletvekili Yıldız’ın Kadir Gecesi mesajı

AK Parti Kayseri Milletvekili Yıldız’ın Kadir Gecesi mesajı

Korona virüs esnafı mağdur etti

Korona virüs esnafı mağdur etti

Ordu Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
03:11
Sabah
05:00
Öğle
12:30
İkindi
16:26
Akşam
19:50
Yatsı
21:31

Ordu Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Fatih Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Nilüfer Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Nur Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Acar Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Defne Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Hastaneler Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Pınar Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Ordu’da 4 torbacı tutuklandı

Ordu’da 4 torbacı tutuklandı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ordu’da patpat kazası: 1 ölü

Ordu’da patpat kazası: 1 ölü

Sağlık çalışanlarından İstiklal Marşı

Sağlık çalışanlarından İstiklal Marşı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.