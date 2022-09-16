Ordu'da 2 kişi silahla yaralandı

Ünye'de iş yerlerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi ağır yaralandı.

Atatürk Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinin işletmecileri S.O. ve Ö.S'ye, iş yeri önünde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabancayla ateş edildi.

Ağır yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

