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Ordu’da 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

05.01.2024 12:26 | Son Güncelleme:
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Ordu’nun Fatsa ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Fatsa-Kumru yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Talha D.’nin (20) kullandığı 35 AT 1593 plakalı otomobil ile Murat E. (32) yönetimindeki 60 ACN 729 plakalı otomobil sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak çarpıştı.

Kazanın etkisiyle sürücüler ve 60 ACN 729 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan İlhan Y. (32) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla yaralılar araçlardan çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, Fatsa ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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