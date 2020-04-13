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Ordu’da 30 kişiye korona virüs cezası

ORDU HABERLERİ  | 13.04.2020 21:42 | Son Güncelleme

Ordu’da korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere yönelik 13 Mart Pazartesi günü güvenlik birimlerince yapılan kontrol ve denetimlerde 30 kişiye ceza kesildi.Yapılan denetim ve kontrollerde sosyal mesafe kuralına uymayan 9 şahsa, sokağa çıkma yasağına uymayan yirmi yaş altı 19 şahsa, sokağa çıkma yasağına uymayan altmış beş yaş üstü 2 şahıs olmak üzere toplam 30 şahsa idari işlem yapıldı.Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada, korona virüs tedbirlerine yönelik kontrol ve denetimlerin tavizsiz bir şekilde sürdürüleceğini, vatandaşların cezai bir yaptırımla karşı karşıya kalmamaları için alınan tedbirlere harfiyen riayet etmelerinin önem arzettiğine dikkat çekildi.

Ordu’da 30 kişiye korona virüs cezası

Ordu’da korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere yönelik 13 Mart Pazartesi günü güvenlik birimlerince yapılan kontrol ve denetimlerde 30 kişiye ceza kesildi.
Yapılan denetim ve kontrollerde sosyal mesafe kuralına uymayan 9 şahsa, sokağa çıkma yasağına uymayan yirmi yaş altı 19 şahsa, sokağa çıkma yasağına uymayan altmış beş yaş üstü 2 şahıs olmak üzere toplam 30 şahsa idari işlem yapıldı.
Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada, korona virüs tedbirlerine yönelik kontrol ve denetimlerin tavizsiz bir şekilde sürdürüleceğini, vatandaşların cezai bir yaptırımla karşı karşıya kalmamaları için alınan tedbirlere harfiyen riayet etmelerinin önem arzettiğine dikkat çekildi.

Ordu’da 30 kişiye korona virüs cezası

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