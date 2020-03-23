Ordu’da 335 bin fidan 450 bin ton karbon depoladı

Ordu’da ormancılık faaliyetleri kapsamında 2019 yılında 335 bin fidan toprakla buluştu.

Tarım Orman Bakanlığı Ordu Orman İşletme Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, 2 milyon dekar ormanlık alana sahip, yüzölçümünün yüzde 35’inin ormanlık alan vasfı taşıdığı Ordu’da orman fidanı dikim çalışmaları aralıksız sürüyor.

Orman varlığının yüzde 84’ü normal, yüzde 16’sı bozuk ormandan oluşan Ordu’da ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2019 yılında Ordu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 335 bin adet orman fidanı toprakla buluşturuldu.

Yetkililer, 335 bin fidan dikimiyle birlikte ormanlara 450 bin ton karbon birikimi sağlandığını belirttiler.

