YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu’da 335 bin fidan 450 bin ton karbon depoladı

Ordu’da 335 bin fidan 450 bin ton karbon depoladı

ORDU HABERLERİ  | 23.03.2020 10:00 | Son Güncelleme

Ordu’da ormancılık faaliyetleri kapsamında 2019 yılında 335 bin fidan toprakla buluştu.Tarım Orman Bakanlığı Ordu Orman İşletme Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, 2 milyon dekar ormanlık alana sahip, yüzölçümünün yüzde 35’inin ormanlık alan vasfı taşıdığı Ordu’da orman fidanı dikim çalışmaları aralıksız sürüyor.Orman varlığının yüzde 84’ü normal, yüzde 16’sı bozuk ormandan oluşan Ordu’da ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2019 yılında Ordu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 335 bin adet orman fidanı toprakla buluşturuldu.Yetkililer, 335 bin fidan dikimiyle birlikte ormanlara 450 bin ton karbon birikimi sağlandığını belirttiler.

Ordu’da 335 bin fidan 450 bin ton karbon depoladı

Ordu’da ormancılık faaliyetleri kapsamında 2019 yılında 335 bin fidan toprakla buluştu.
Tarım Orman Bakanlığı Ordu Orman İşletme Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, 2 milyon dekar ormanlık alana sahip, yüzölçümünün yüzde 35’inin ormanlık alan vasfı taşıdığı Ordu’da orman fidanı dikim çalışmaları aralıksız sürüyor.
Orman varlığının yüzde 84’ü normal, yüzde 16’sı bozuk ormandan oluşan Ordu’da ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2019 yılında Ordu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 335 bin adet orman fidanı toprakla buluşturuldu.
Yetkililer, 335 bin fidan dikimiyle birlikte ormanlara 450 bin ton karbon birikimi sağlandığını belirttiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu kadarına pes! Sahile masa kurup okey oynadılar Bu kadarına pes! Sahile masa kurup okey oynadılar
Ceren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacakCeren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacak

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehir Valiliğinden anlamlı mesaj

Eskişehir Valiliğinden anlamlı mesaj

Yasağa uyanların yardımına ekipler koştu

Yasağa uyanların yardımına ekipler koştu

Salihli’de marketlere fiyat denetimi

Salihli’de marketlere fiyat denetimi

Gaziantep'te Kovid-19'a karşı valilik öncülüğünde sosyal medya kampanyası başlatıldı

Gaziantep'te Kovid-19'a karşı valilik öncülüğünde sosyal medya kampanyası başlatıldı

Dr. Kara: "Panik yapmayın önleminizi alın"

Dr. Kara: "Panik yapmayın önleminizi alın"

Kuşadası’nda trafik kazası; 1 ölü

Kuşadası’nda trafik kazası; 1 ölü

Ordu Namaz Vakitleri 23 Mart Pazartesi

İmsak
04:54
Sabah
06:20
Öğle
12:40
İkindi
16:07
Akşam
18:50
Yatsı
20:11

Ordu Nöbetçi Eczaneler23 Mart Pazartesi

Arda Eczanesi
Altinordu
Candan Eczanesi
Altinordu
Tuna Eczanesi
Altinordu
Karamustafa Eczanesi
Fatsa
Ölçek Eczanesi
Fatsa
Çelik Eczanesi
Unye
Telcioğlu Eczanesi
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ordu'daki katı atık bertaraf tesisiyle ilgili yakalanan 13 kişi serbest bırakıldı

Ordu'daki katı atık bertaraf tesisiyle ilgili yakalanan 13 kişi serbest bırakıldı

Ordu'da futbolcu ikiz kız kardeşler birbirlerine rakip oldu

Ordu'da futbolcu ikiz kız kardeşler birbirlerine rakip oldu

Fatsa Cumhuriyet Meydanı’nda sona gelindi

Fatsa Cumhuriyet Meydanı’nda sona gelindi

Türkiye’de ilk defa Fatsa’da gerçekleşti

Türkiye’de ilk defa Fatsa’da gerçekleşti

Hilmi Güler: “Sıradan değil sıradışı Ordu”

Hilmi Güler: “Sıradan değil sıradışı Ordu”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.