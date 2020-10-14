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Ordu’da 5 milyarlık yatırım sürüyor

ORDU HABERLERİ  | 14.10.2020 20:51 | Son Güncelleme

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu’da halen toplam 253 kamu yatırım projesinin bulunduğunu, projelerin toplam bedelinin ise 5 milyar 466 milyon lira olduğunu söyledi.Sektörel gelişmeler ile yatırımları değerlendirmek, sorunları ve çözüm önerilerini ele almak, bu hususlarda kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla yapılan İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Tuncay Sonel’in başkanlığında yapıldı.Toplantının hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Vali Tuncay Sonel, Ordu’da 10 sektörde toplam 253 kamu yatırım projesinin bulunduğunu, projelerin toplam bedelinin ise 5 milyar 466 milyon TL olduğunu ifade etti.Projelerden 130’unun halen devam ettiğini hatırlatan Vali Sonel, “Projelerimizden 27 adedi ihale, 1 adedi tasfiye ve 36 adedi proje aşamasında bulunmaktadır.

Ordu’da 5 milyarlık yatırım sürüyor

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu’da halen toplam 253 kamu yatırım projesinin bulunduğunu, projelerin toplam bedelinin ise 5 milyar 466 milyon lira olduğunu söyledi.
Sektörel gelişmeler ile yatırımları değerlendirmek, sorunları ve çözüm önerilerini ele almak, bu hususlarda kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla yapılan İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Tuncay Sonel’in başkanlığında yapıldı.
Toplantının hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Vali Tuncay Sonel, Ordu’da 10 sektörde toplam 253 kamu yatırım projesinin bulunduğunu, projelerin toplam bedelinin ise 5 milyar 466 milyon TL olduğunu ifade etti.
Projelerden 130’unun halen devam ettiğini hatırlatan Vali Sonel, “Projelerimizden 27 adedi ihale, 1 adedi tasfiye ve 36 adedi proje aşamasında bulunmaktadır. Yıl içerisinde 59 adet projede yüzde 100 fiziki gerçekleşme sağlanarak yatırımlar tamamlanmıştır. İlimizdeki toplam 253 yatırım projesinin 95 adedi Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine aittir."
Vali Sonel, şu bilgileri verdi:”Yatırım programında yer alan projelerimizin toplam bedeli yaklaşık 5 milyar 466 milyon ? olup, önceki yıllar harcaması 1 milyar 626 milyon liradır. 2020 yılında 1 milyar 312 milyon lira ödenek ayrılan bu yatırımlarımız için yıl içinde 693 milyon lira harcama yapılmıştır. Genel toplamda ise yatırımlarımız için Eylül ayı sonuna kadar 2 milyar 319 milyon lira harcama yapılarak yüzde 42,44 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır."
Vali Sonel, gerçekleştirilen yatırımlarla ilgili Ordu’ya desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Bakanlara, Milletvekillerine, yatırımcı kuruluşların yöneticilerine teşekkür etti.
Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen 2020 yılı 4. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na, Vali Tuncay Sonel’in yanı sıra, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri katıldı.

Ordu’da 5 milyarlık yatırım sürüyor

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