Ordu’da 5 milyarlık yatırım yapılıyor

Ordu’da sektörel gelişmeler ile yatırımları değerlendirmek, sorunları ve çözüm önerilerini ele almak, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla yapılan İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Tuncay Sonel’in başkanlığında yapıldı.

2020 Yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nın açılışında bir konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, ülkenin her köşesinde olduğu gibi Ordu’da da Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in desteği ve devletin tüm imkânlarıyla güzel işler yapıldığını söyledi. Vali Sonel, “Bizler de Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz, kamu yöneticileri ve Ordu’nun tüm değerleriyle birlikte yapılanların üzerine bir şeyler daha koyarak, hizmet çıtasını daha da yükseklere çıkaracağız. Şu ana kadar yapılan işler için emeği geçen valilerimize, milletvekillerimize, bürokratlarımıza, herkese çok teşekkür ediyoruz. Birlik ve beraberlik içinde hareket edecek, Ordu’muzu sadece Karadeniz’de değil, ülke genelinde daha çok konuşulacak bir il haline getireceğiz” diyerek, toplantının hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.

Yatırım miktarı 5 milyar

Vali Sonel, 2020 yılı itibariyle Ordu’da kamu yatırım proje sayısının 239 olduğunu, bu yatırımların toplam proje bedelinin ise yaklaşık 5 milyar 140 milyon TL olduğunu söyleyerek, ”Önceki yıllar harcaması 1 milyar 621 milyon TL olan yatırımlar için 2020 yılında 1 milyar 234 milyon lira ödenek ayrıldı. Yıl içinde 436 milyon lira harcandı. Buna göre yatırımlarda projelerin toplam bedeline göre yüzde 40 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır” dedi. 239 projenin 90’ı Büyükşehir’in

Vali Tuncay Sonel, “Yatırımcı kurum ve kuruluşların İl Yatırım Takip Sistemi’ne (İLYAS) girmiş olduğu verilere göre, ilimizde yürütülen 239 kamu yatırım projesinden 135 adedi devam eden proje iken,21 adedi ihale, 1 adedi tasfiye ve 47 adedi proje aşamasında bulunmaktadır. Yıl içerisinde 35 adet projede yüzde 100 fiziki gerçekleşme sağlanarak yatırımlar tamamlanmıştır. İlimizdeki toplam 239 yatırım projesinin 90 adedi Ordu Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerine aittir” diye konuştu.

Yatırımların lideri ulaştırma

Toplantıda 2020 yılı Haziran ayı sonu itibariyle sektörlere göre yatırımlar şöyle açıklandı:

"Ulaştırma-Haberleşme sektöründe; tamamlanan 16, devam eden 30 ve ihale aşamasında 2 adet, proje aşamasında 1 adet proje olmak üzere toplamda 49 adet proje bulunuyor. Bu projelerin toplam bedeli yaklaşık 4 milyar 79 milyon lira olurken bugüne kadar toplam 1 milyar 686 milyon lira harcama yapılarak yüzde 41 oranında nakdi gerçekleşme sağlandı.

Eğitim sektöründe; tamamlanan 3, devam eden 7 ve proje aşamasında 7 adet proje olmak üzere toplamda 17 adet proje bulunuyor. Bu projelerin toplam bedeli 101 milyon lira olarak belirlendi. Bugüne kadar 50,6 milyon lira harcama gerçekleştirilerek yüzde 50 oranında nakdi gerçekleşme sağlandı.

Tarım sektöründe; tamamlanan 16, ihale aşamasında 10, proje aşamasında 4 adet proje olmak üzere toplamda 30 adet proje bulunurken projelerin toplam bedeli 343 milyon lira olup bugüne kadar 75 milyon lira harcanarak yüzde 21 oranında nakdi gerçekleşme sağlandı.

Sağlık sektöründe; tamamlanan 1, devam eden 15 ve proje aşamasında 10 adet olmak üzere toplamda 26 adet proje bulunuyor. Projelerin toplam bedeli 73,5 milyon lira olarak belirlenirken 54 milyon lira harcanarak yüzde 73 nakdi gerçekleşme sağlandı.

Turizm sektöründe; tamamlanan 4, devam eden 18, ihalesi aşamasında 1, tasfiye edilen 1 ve proje aşamasında 4 adet proje olmak üzere toplamda 28 adet proje bulunuyor. Toplam proje bedeli 46,9 milyon lira olan bu yatırımlara bugüne kadar 12,9 milyon lira harcanarak yüzde 27,5 nakdi gerçekleşme sağlandı.

Enerji sektöründe; devam eden 1, ihale aşamasında 4 ve proje aşamasında 3 adet olmak üzere toplam 5 adet proje bulunuyor. Projelerin toplam bedeli 164,9 milyon lira olup 3,1 milyon lira harcama yapılarak yüzde 1,8 oranında nakdi gerçekleşme sağlandı.

Konut sektöründe; tamamlanan 4, devam eden 7 ve proje aşamasında 4 adet proje olmak üzere toplam 15 adet proje bulunurken, toplam proje bedeli 15,7 milyon lira olan bu projelere toplamda 8,8 milyon lira harcanarak yüzde 56 oranında nakdi gerçekleşme sağlandı.

İmalat sektöründe; 1 adet tamamlanan ve 1 adet de devam eden olmak üzere 2 adet proje bulunurken, toplam bedeli 382 bin lira olan bu projeler için bugüne kadar 323 bin lira harcama yapıldı. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 84,5 oldu.

Madencilik sektöründe; proje aşamasında olan 1 adet projenin toplam bedeli 322 bin lira olurken bu proje ile ilgili henüz harcama yapılmadı.

Diğer Kamu Hizmetleri sektöründe ise tamamlanan 6, devam eden 41, ihalesi aşamasında 4 ve proje aşamasında 12 adet proje olmak üzere toplam 63 proje bulunuyor. Toplam proje bedeli 313,5 milyon lira olan bu projelere toplamda 166 milyon lira harcanarak yüzde 53 oranında nakdi gerçekleşme sağlandı."

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