Ordu’da 52 kadın ‘Örgü Bebek Yapım Kursu’ ile iş sahibi oldu

Ordu’da kadınların istihdamına ve ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla açılan ‘Organik Örgü Bebek Yapım Kursu’nda 52 kadın iş sahibi oldu.

Ordu Vali Tuncay Sonel, kadınların istihdamına ve ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla açılan ‘Organik Örgü Bebek Yapım Kursu’nu ziyaret etti. Kursiyerler tarafından üretilen bebekleri çok beğendiğini söyleyen Vali Sonel, kadınlara iş imkanı ve gelir sağlayacak kursların devam edeceğini, bu kurs sayesinde 52 kadının Halk Eğitim Merkezi ve İş-Kur tarafından verilen destekle iş imkanı sağlandığını belirtti. Vali Sonel, “Hanım kardeşlerimizin yapmış olduğu organik, örgü bebeklerde Ordu’nun yazması, basması, pancarı, olmazsa olmazlarımızdan fındığı gibi yöresel motiflerin düşünülerek işlenmesi, çok daha farklı ve güzel bir konseptin ortaya çıkmasına neden olmuş. Biz artık bundan sonra çocuklarımıza Çin’den ithal oyuncakları değil, kendi yöremizde hanım kardeşlerimizin yapmış olduğu el emeği, göz nuru organik bebekleri dağıtacağız. Hepinizin ellerine sağlık. İnşallah bu proje, 52 hanım kardeşimizin hem ailelerine, hem de yöre ekonomisine katkı sağlar” dedi.

Üretilen organik örgü bebeklerin pazarlama sorunu olmayacağını dile getiren Vali Sonel, “Tamamen organik olan örgü bebeklere olan talep çok fazla. Bu işin bir de manevi yönü var. Yapmış olduğunuz bu bebekleri hediye ettiğimiz çocukların mutlu olmalarını sağlayacağız. Biz, sizlerin yanındayız. Siz yeter ki bu organik örgü bebeklerin üretimine devam edin. Sizlerin üretmiş olduğu bu organik örgü bebekleri sizlerden alacağız ve çocuklarımızla buluşturacağız” şeklinde konuştu.

Organik örgü bebeklere pandemi dolayısıyla maske de yapılmasının anlamlı olduğuna vurgu yapan Vali Sonel, şöyle konuştu: ”Yapılan bebeklerde maske de unutulmamış. Hanım kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Sağlık Bakanlığımızın, Bilim Kurulunun ve İçişleri Bakanlığımızın aldığı tedbirlere uymamız gerekiyor. Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak sizlerin yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim.”

Vali Tuncay Sonel’in yaptığı inceleme ziyaretine, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsa Kaymak ile Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zeki Özkan da eşlik etti.

