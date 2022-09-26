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Ordu'da 9 ayda gerçekleştirilen terör operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı

26.09.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da 9 ayda gerçekleştirilen terör operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı

Ordu'da, 9 ayda terör örgütleriyle iltisaklı olduğu değerlendirilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2022'nin 9 aylık döneminde, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde terör olaylarının önlenmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 5 PKK/YPG, 2 DEAŞ ve 7 FETÖ terör örgütleriyle iltisaklı olduğu değerlendirilen toplam 14 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 7'si adli işlemlerinin tamamlanmasına müteakip ceza infaz kurumlarına, bir şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi, 6 şüpheli hakkında adli işlem süreci devam ediyor.

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