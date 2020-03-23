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Ordu’da aranan 12 kişi cezaevinde

ORDU HABERLERİ  | 23.03.2020 17:46 | Son Güncelleme

Ordu’da geçen hafta yapılan huzur uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.16-22 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda 11 kadına fuhuş yapmaktan, 26 şahsa açıktan alkol tüketmekten 8 şahsa dilencilikten, 3 şahsa sarhoşluktan, 4 şahsa rahatsız etmekten, 1 şahsa havai fişek atmaktan, 1 şahsa, usulsüz av malzemesi satışı yapmaktan ve 2 şahsa yasadışı bahis oynamaktan ceza uygulandı.Aynı uygulamada toplamda değişik suçlardan aranması olan 40 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 12’si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ordu’da geçen hafta yapılan huzur uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.
16-22 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda 11 kadına fuhuş yapmaktan, 26 şahsa açıktan alkol tüketmekten 8 şahsa dilencilikten, 3 şahsa sarhoşluktan, 4 şahsa rahatsız etmekten, 1 şahsa havai fişek atmaktan, 1 şahsa, usulsüz av malzemesi satışı yapmaktan ve 2 şahsa yasadışı bahis oynamaktan ceza uygulandı.
Aynı uygulamada toplamda değişik suçlardan aranması olan 40 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 12’si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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