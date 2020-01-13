YURTHABER
  4. Ordu’da aranan 55 kişi yakalandı, 8’i cezaevine gönderildi

Ordu’da aranan 55 kişi yakalandı, 8’i cezaevine gönderildi

ORDU HABERLERİ  | 13.01.2020 15:27 | Son Güncelleme

Ordu’da son bir haftada yapılan kontrollerde değişik suçlardan aranması olan 55 şahıs yakalandı, 8’i cezaevine gönderildi.Ordu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 6-12 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 11 kadına fuhuş yapmaktan, 7 şahsa açıktan alkol tüketmekten, 9 şahsa dilencilik yapmaktan, 11 şahsa sarhoşluktan, 2 şahsa rahatsız etmeden, 3 şahsa yasa dışı bahis oyunları oynamaktan Kabahatler Kanunu’na göre işlem yapıldı.Ayrıca toplamda değişik suçlardan aranması olan 55 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 8’si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ordu’da son bir haftada yapılan kontrollerde değişik suçlardan aranması olan 55 şahıs yakalandı, 8’i cezaevine gönderildi.
Ordu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 6-12 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 11 kadına fuhuş yapmaktan, 7 şahsa açıktan alkol tüketmekten, 9 şahsa dilencilik yapmaktan, 11 şahsa sarhoşluktan, 2 şahsa rahatsız etmeden, 3 şahsa yasa dışı bahis oyunları oynamaktan Kabahatler Kanunu’na göre işlem yapıldı.
Ayrıca toplamda değişik suçlardan aranması olan 55 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 8’si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHer yaptığı olay oluyor! Memleketi bakın neresi...Her yaptığı olay oluyor! Memleketi bakın neresi...
Ordulu sürücülere kırmızı ışık cezasıOrdulu sürücülere kırmızı ışık cezası
Kibar: "Birlik ve beraberlik esnafımızın kazançlarının artmasına yol açacaktır”Kibar: "Birlik ve beraberlik esnafımızın kazançlarının artmasına yol açacaktır”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılar

Dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılar

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

CHP Aliağa İlçe Başkanlığı’na Özlem Şan Oğuzhan Seçildi

CHP Aliağa İlçe Başkanlığı’na Özlem Şan Oğuzhan Seçildi

Ordu Namaz Vakitleri 13 Ocak Pazartesi

İmsak
06:15
Sabah
07:45
Öğle
12:42
İkindi
15:07
Akşam
17:28
Yatsı
18:54

Ordu Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Pazartesi

Duru Eczanesi
Altinordu
Odabaş Eczanesi
Altinordu
Tepe Eczanesi
Altinordu
Seçkin Eczanesi
Fatsa
Boşcu Eczanesi
Unye
Okan Eczanesi
Golkoy
Cömert Eczanesi
Kabatas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti

Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti

Ordu'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 7 yaralı

Ordu'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 7 yaralı

Sapık öğretmene rekor ceza

Sapık öğretmene rekor ceza

Ünye’de sandıkları değiştirilen seçmenler oy kullanamadı

Ünye’de sandıkları değiştirilen seçmenler oy kullanamadı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.