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Ordu’da aranan şahıslar cezaevinde

21.01.2021 15:48 | Son Güncelleme:
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Ordu’da haklarında çeşitli suçlardan araması bulunan şahıslar polis tarafından tek tek yakalanıyor.Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 11-17 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde değişik suçlardan aranması olan 39 şahıs yakalandı.

Ordu’da haklarında çeşitli suçlardan araması bulunan şahıslar polis tarafından tek tek yakalanıyor.
Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 11-17 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde değişik suçlardan aranması olan 39 şahıs yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şahıslardan 24’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aynı tarihlerde 28 şahsa kumar oynamaktan, 5 şahsa sarhoşluktan, 1 şahsa kaçak av yapmaktan, 1 şahsa 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefetten, 93 şahsa ise korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.

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Selin Eczanesi
Altinordu
Şifa Eczanesi
Altinordu
Türkmenler Eczanesi
Altinordu
Derman Eczanesi (Saat 24.00' Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Kanaat Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Beşlioğlu Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
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