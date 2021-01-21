Ordu’da aranan şahıslar cezaevinde

Ordu’da haklarında çeşitli suçlardan araması bulunan şahıslar polis tarafından tek tek yakalanıyor.
Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 11-17 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde değişik suçlardan aranması olan 39 şahıs yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şahıslardan 24’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aynı tarihlerde 28 şahsa kumar oynamaktan, 5 şahsa sarhoşluktan, 1 şahsa kaçak av yapmaktan, 1 şahsa 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefetten, 93 şahsa ise korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.