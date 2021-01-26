Ordu’da asfalt rekoru

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in ulaşım hamlesi, kentin kaderini değiştirdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2020 yılında 598 kilometre yolu asfalt ve beton yolla buluşturdu. İl genelinde iki yılda yapılan toplam asfalt ve beton yol çalışması 850 kilometreyi aştı.

Türkiye’nin en zor coğrafyalarından ve kırsal yol ağı en uzun il olan Ordu’da, asfalt seferberliği sürüyor. Toplam yol ağı, Türkiye ortalamasının 4 katından fazla olan kentte, ilçelerde sürdürülen yol çalışmalarında büyük aşama kaydedildi. 19 ilçede kurduğu şantiyelerle ilin çehresi ve kaderini değiştiren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, belirlenen program çerçevesinde, mahalle ve grup yollarında, standardı yüksek, konforlu bir ulaşımın kapılarını araladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 2020 yılında 598 kilometre yolda asfalt ve beton çalışması yaptıklarını söyledi.

Türkiye’nin en uzun yol ağı Ordu’da

Göreve geldikleri günden bu yana mahalle ve grup yollarında önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Başkan Güler, “Toplam 26 bin 378 kilometre ilçe belediyelerimizle birlikte kırsal yol ağımız var. Karayollarına ait olan ise 940 kilometre. Hepsinin toplamını değerlendirdiğimizde 27 bin 318 kilometrelik bir yol ağına sahibiz. Çok geniş bir coğrafyaya sahibiz. Dağınık yerleşim ve engebeli arazide ekiplerimiz, vatandaşlarımızın konforu için hummalı bir çalışma yürütüyor” dedi.