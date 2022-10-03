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Ordu'da av tüfeğiyle oynayan ağabeyinin kazayla öldürdüğü çocuk toprağa verildi

03.10.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da av tüfeğiyle oynayan ağabeyinin kazayla öldürdüğü çocuk toprağa verildi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, kendisinden 2 yaş büyük ağabeyinin av tüfeğiyle oynarken kazara vurması sonucu hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki evlerinde dün, ağabeyi U.K.K'nin babasına ait ruhsatlı av tüfeğiyle oynadığı sırada kazara ateş ederek ölümüne neden olduğu Şevval K'nin cenazesi, Fatsa Devlet Hastanesi morgundan alındı.

Küçük kızın cenazesi, Karşıyaka Mahallesi Karakçıoğlu Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Tabutun üzerine kıyafetleri konan Şevval K'nin cenaze törenine, yakınları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, öğrenim gördüğü okulun idareci ve öğretmenleri ile vatandaşlar katıldı. Aile bireyleri gözyaşı döktü ve ayakta durmakta zorluk çekti. Kazayla kardeşinin ölümüne neden olan, olayın ardından gözaltına alınan ve savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılan U.K.K de cenazede hazır bulundu.

Bu arada, Büyük Ata Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi olan Şevval K'nin sırasına çiçekler ile fotoğrafı konuldu.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki evlerinde babasına ait ruhsatlı av tüfeğiyle oynayan U.K.K, aynı odadaki kız kardeşi Şevval K'yi kazara ateş ederek yaralamıştı. Şevval K, Fatsa Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamış, U.K.K. gözaltına alınmıştı.

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