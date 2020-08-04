Ordu’da avcı sayısı azaldı, pul satışı arttı

Ordu’da av sezonunda av yapmak isteyen avcılar, 258 bin lira pul parası ödedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, 2019-2020 av sezonu içerisinde bin 724 adet avlanma pulu satıldığı, avcıların bu satışlar karşılığında toplam 258 bin 600 TL ödediği belirtildi. 2018-2019 av sezonunda 842 adet avlanma pulu satılmış, avcılar bu satışlar karşılığında toplam 86 bin 858 TL ödemişti.

Ordu il genelinde 2019 yılında 2 bin 420 aktif avcı bulunurken bu rakam 2020 yılında 2 bin 338’e düştü.

