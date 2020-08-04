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Ordu’da avcı sayısı azaldı, pul satışı arttı

ORDU HABERLERİ  | 04.08.2020 12:12 | Son Güncelleme

Ordu’da av sezonunda av yapmak isteyen avcılar, 258 bin lira pul parası ödedi.Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, 2019-2020 av sezonu içerisinde bin 724 adet avlanma pulu satıldığı, avcıların bu satışlar karşılığında toplam 258 bin 600 TL ödediği belirtildi.

Ordu’da avcı sayısı azaldı, pul satışı arttı

Ordu’da av sezonunda av yapmak isteyen avcılar, 258 bin lira pul parası ödedi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, 2019-2020 av sezonu içerisinde bin 724 adet avlanma pulu satıldığı, avcıların bu satışlar karşılığında toplam 258 bin 600 TL ödediği belirtildi. 2018-2019 av sezonunda 842 adet avlanma pulu satılmış, avcılar bu satışlar karşılığında toplam 86 bin 858 TL ödemişti.
Ordu il genelinde 2019 yılında 2 bin 420 aktif avcı bulunurken bu rakam 2020 yılında 2 bin 338’e düştü.

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Ordu Namaz Vakitleri 4 Ağustos Salı

İmsak
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Sabah
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Öğle
12:40
İkindi
16:33
Akşam
19:49
Yatsı
21:24

Ordu Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Salı

Nur Eczanesi (24.00'Kadar Nöbetçi)
Altinordu
Pınar Eczanesi (24.00'Kadar Nöbetçi)
Altinordu
Yeniçarşı Eczanesi (24.00'Kadar Nöbetçi)
Altinordu
Ab-I Hayat Eczanesi
Fatsa
Bulut Eczanesi
Fatsa
Ada Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Boşcu Eczanesi (24.00'Kadar Nöbetçi)
Unye
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