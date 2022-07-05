YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da avukatı dolandıran 2 şüpheliden biri yakalandı

Ordu'da avukatı dolandıran 2 şüpheliden biri yakalandı

05.07.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da avukatı dolandıran 2 şüpheliden biri yakalandı

Ordu'da avukatı dolandırdığı belirlenen 2 şüpheliden biri yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte avukatlık yapan kişi, kendisini telefonla arayan ve ağır ceza mahkemesi başkanı olarak tanıtan şüphelinin verdiği hesaba 72 bin 750 lira yatırdı.

Olayın dolandırıcılık olduğunu anlayan avukatın müracaatı üzerine çalışma başlatan polis, telefonla arayan Suriye uyruklu şüphelinin Karabük'te, parayı bankadan çeken şüphelinin ise Kırklareli'nde ikamet ettiğini belirledi.

Kırklareli'nde yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Polis, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Duran, Ordu'da sergi açılışına katıldıAile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Duran, Ordu'da sergi açılışına katıldı
Mersin'de ölü caretta caretta sahile vurduMersin'de ölü caretta caretta sahile vurdu
GÜNCELLEME - Adana'da tüfekle vurulan kişi hastanede hayatını kaybettiGÜNCELLEME - Adana'da tüfekle vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Ordu

Ordu Namaz Vakitleri 5 Temmuz Salı

İmsak
02:57
Sabah
04:55
Öğle
12:38
İkindi
16:37
Akşam
20:11
Yatsı
22:00
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kansere karşı korur, kanı temizler, kalp dostu...

Kansere karşı korur, kanı temizler, kalp dostu...

Moda kalıplarına meydan okudu! “Şişman bir bebeğim”

Moda kalıplarına meydan okudu! “Şişman bir bebeğim”

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Yetişkin film yıldızı anlattı! ''O kadar büyük görünce...''

Yetişkin film yıldızı anlattı! ''O kadar büyük görünce...''

Herkes merak ediyor! Sırf eşi engelli diye...

Herkes merak ediyor! Sırf eşi engelli diye...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.