Ordu'da avukatı dolandıran 2 şüpheliden biri yakalandı

Ordu'da avukatı dolandırdığı belirlenen 2 şüpheliden biri yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte avukatlık yapan kişi, kendisini telefonla arayan ve ağır ceza mahkemesi başkanı olarak tanıtan şüphelinin verdiği hesaba 72 bin 750 lira yatırdı.
Olayın dolandırıcılık olduğunu anlayan avukatın müracaatı üzerine çalışma başlatan polis, telefonla arayan Suriye uyruklu şüphelinin Karabük'te, parayı bankadan çeken şüphelinin ise Kırklareli'nde ikamet ettiğini belirledi.
Kırklareli'nde yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Polis, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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