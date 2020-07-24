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Ordu’da Ayasofya coşkusu

ORDU HABERLERİ  | 24.07.2020 15:40 | Son Güncelleme

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ordu Şubesi vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılması Ordu’da memnuniyetle karşılandı.

Ordu’da Ayasofya coşkusu

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ordu Şubesi vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılması Ordu’da memnuniyetle karşılandı. TÜGVA Ordu Temsilciliği, Abdülhamit Han’ın amcası Sultan Abdülaziz zamanında inşa edilen Yalı Camisi’nde kılınan Cuma namazının ardından vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.
TÜGVA Ordu Temsilcisi Ahmet Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Ayasofya Diriliş Bildirisi"ni okudu.

Ordu’da Ayasofya coşkusu

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Ordu Namaz Vakitleri 24 Temmuz Cuma

İmsak
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Sabah
05:10
Öğle
12:40
İkindi
16:36
Akşam
20:00
Yatsı
21:41

Ordu Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

Eser Eczanesi
Altinordu
Gündoğdu Eczanesi
Altinordu
Subaşı Eczanesi
Altinordu
Çalışkan Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Kardelen Eczanesi (Gece 24.00'A Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Beşlioğlu Eczanesi
Unye
Can Eczanesi
Unye
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