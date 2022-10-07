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Ordu'da ayrı yaşadığı karısını bıçaklayarak yaralayan kişi yakalandı

07.10.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da ayrı yaşadığı karısını bıçaklayarak yaralayan kişi yakalandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde ayrı yaşadığı eşini bıçaklayarak yaralayan, başka bir kadının ölümüyle ilgili de şüpheli olarak aranan kişi gözaltına alındı.

İlçede 3 Ekim'de ayrı yaşadığı eşi Canan T'yi (36) bıçakla yaraladıktan sonra kaçan, 11 Nisan'da ise evinde cansız bedeni bulunan Öznur T'nin ölümüne ilişkin şüpheli olarak aranan Naci T'nin yakalanması için polis çalışma yürüttü.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma kapsamında Naci T'nin (38) ailesi ve yakınlarının ifadelerini aldı.

Firarinin ilçedeki balıkçı barınağında olduğuna yönelik ihbar üzerine ekipler, barınağa iki gün üstü üste baskın düzenledi. Ekipler, firarinin saklanabileceği adres ve noktalarla ilgili çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle ortak düzenlenen operasyonda Naci T, Hanyanı Mahallesi Curi Deresi kenarında yakalandı.

Emniyet Müdürlüğüne getirilen Naci T'nin işlemleri sürüyor.

Öte yandan Canan T'nin Ordu Devlet Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.

Kaledere Mahallesi Harmandüzü Sokak'ta yaşayan 2 çocuk annesi Canan T, 3 Ekim'de ayrı olduğu eşi Naci T. tarafından sabaha karşı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmıştı. Birinci kattaki eve, merdivenle balkona çıkarak girdiği belirlenen Naci T, olayın ardından kaçmıştı.

Naci T'nin, 11 Nisan'da, kendisinden haber alamayan yakınlarının başvurusu üzerine polisin çilingir yardımıyla girdiği evinde cansız bedeni bulunan Öznur T'nin ölümüne ilişkin şüpheli olarak arandığı öğrenilmişti.

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