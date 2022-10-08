Ordu'da ayrı yaşadığı karısını bıçaklayarak yaralayan zanlı adliyede

Ordu'nun Ünye ilçesinde, bir kadının ölümüne ilişkin şüpheli olarak aranırken, ayrı yaşadığı karısını bıçaklayarak yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi.

Ayrı yaşadığı eşi Canan T'yi (36) bıçakla yaraladığı öne sürülen ve dün Hanyanı Mahallesi Curi deresi kenarında yakalanan Naci T'nin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifade ve işlemleri tamamlandı.

İlçede 11 Nisan'da evinde cansız bedeni bulunan Öznur T'nin ölümüne ilişkin de arandığı öğrenilen Naci T, Ünye Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlının adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Ünye'nin Kaledere Mahallesi Harmandüzü Sokak'ta yaşayan 2 çocuk annesi Canan T, 3 Ekim'de ayrı yaşadığı eşi Naci T. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanmıştı. Canan T'nin birinci kattaki evine merdivenle balkona çıkarak girdiği belirtilen Naci T, olayın ardından kaçmıştı.

Naci T'nin, 11 Nisan'da, kendisinden haber alamayan yakınlarının başvurusu üzerine polisin çilingir yardımıyla girdiği evinde cansız bedeni bulunan Öznur T'nin ölümüne ilişkin şüpheli olarak arandığı öğrenilmişti.



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