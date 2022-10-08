YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu'da ayrı yaşadığı karısını bıçaklayarak yaralayan zanlı adliyede

Ordu'da ayrı yaşadığı karısını bıçaklayarak yaralayan zanlı adliyede

08.10.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da ayrı yaşadığı karısını bıçaklayarak yaralayan zanlı adliyede

Ordu'nun Ünye ilçesinde, bir kadının ölümüne ilişkin şüpheli olarak aranırken, ayrı yaşadığı karısını bıçaklayarak yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi.

Ayrı yaşadığı eşi Canan T'yi (36) bıçakla yaraladığı öne sürülen ve dün Hanyanı Mahallesi Curi deresi kenarında yakalanan Naci T'nin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifade ve işlemleri tamamlandı.

İlçede 11 Nisan'da evinde cansız bedeni bulunan Öznur T'nin ölümüne ilişkin de arandığı öğrenilen Naci T, Ünye Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlının adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Ünye'nin Kaledere Mahallesi Harmandüzü Sokak'ta yaşayan 2 çocuk annesi Canan T, 3 Ekim'de ayrı yaşadığı eşi Naci T. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanmıştı. Canan T'nin birinci kattaki evine merdivenle balkona çıkarak girdiği belirtilen Naci T, olayın ardından kaçmıştı.

Naci T'nin, 11 Nisan'da, kendisinden haber alamayan yakınlarının başvurusu üzerine polisin çilingir yardımıyla girdiği evinde cansız bedeni bulunan Öznur T'nin ölümüne ilişkin şüpheli olarak arandığı öğrenilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran için Ordu'da vefa yemeği düzenlendiDışişleri Bakan Yardımcısı Kıran için Ordu'da vefa yemeği düzenlendi
Adanaspor-Beyçimento Bandırmaspor maçının ardındanAdanaspor-Beyçimento Bandırmaspor maçının ardından
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, su ücretinde indirim kararını veto ettiAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, su ücretinde indirim kararını veto etti
Anahtar Kelimeler:
Ordu Ünye

Ordu Namaz Vakitleri 8 Ekim Cumartesi

İmsak
05:01
Sabah
06:25
Öğle
12:21
İkindi
15:32
Akşam
18:07
Yatsı
19:26
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Sahte de olsa yüzünüz gülsün

Sahte de olsa yüzünüz gülsün

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.