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Ordu’da azalan trafiğe rağmen 580 araca hız sınırını aşmaktan ceza

ORDU HABERLERİ  | 08.04.2020 12:28 | Son Güncelleme

Ordu’da korona virüs sebebiyle trafiğe çıkanların azaldığı bir dönemde trafik ekipleri son bir hafta içerisinde 580 araca hız sınırını aşmaktan, 62 araca da kırmızı ışık ihlalinden ceza kesti.Ordu il genelinde polis sorumluluk bölgesinde 30 Mart-5 Nisan tarihleri arasında trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 17 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 6 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 12 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 62 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 580 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 44 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 3 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 2 araç sürücüsüne de kask kullanmamaktan ceza kesildi.Yapılan denetimlerde ayrıca 35 araç trafikte men edilirken 17 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu.

Ordu’da azalan trafiğe rağmen 580 araca hız sınırını aşmaktan ceza

Ordu’da korona virüs sebebiyle trafiğe çıkanların azaldığı bir dönemde trafik ekipleri son bir hafta içerisinde 580 araca hız sınırını aşmaktan, 62 araca da kırmızı ışık ihlalinden ceza kesti.
Ordu il genelinde polis sorumluluk bölgesinde 30 Mart-5 Nisan tarihleri arasında trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 17 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 6 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 12 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 62 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 580 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 44 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 3 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 2 araç sürücüsüne de kask kullanmamaktan ceza kesildi.
Yapılan denetimlerde ayrıca 35 araç trafikte men edilirken 17 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu.

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