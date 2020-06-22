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Ordu'da bakıma muhtaç kişiler, Sosyal Alarm Projesi ile kendilerini daha güvende hissedecek

ORDU HABERLERİ  | 22.06.2020 17:44 | Son Güncelleme

Ordu'da bakıma muhtaç kişiler, Sosyal Alarm Projesi ile kendilerini daha güvende hissedecek

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş ve üzeri, yalnız yaşayan, bakıma muhtaç kişilerin hayatını kolaylaştırmak ve güvende olduklarını hissettirmek amacıyla Sosyal Alarm Projesi'ni hayata geçirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, pilot uygulama olarak ilk etapta 50 kişinin hizmetine sunulan proje kapsamında belirlenen 65 yaş ve üzeri, yalnız yaşayan, bakıma muhtaç kişilere "Trio Mobil" isimli sosyal alarm cihazının verildiği belirtildi.

Cihazı her zaman üzerinde bulundurması gereken kişinin olası acil durum ve ihtiyaç halinde tek tuşla yakınları ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine kolaylıkla ulaşabileceği ifade edilen açıklamada, mobil uygulama ve web servisi üzerinden anlık olarak kişiden haber alınabileceği kaydedildi.

Açıklamada, cihazı kullanacak kişinin, acil durumda panik butonu özelliğiyle belirlenen telefona ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine anlık bildirim göndererek iletişim kurabileceği bildirildi.

Kişinin, yakınları tarafından belirlenmiş güvenli alanın dışına çıkması halinde cihazın otomatik bildirim göndereceği anlatılan açıklamada, hareket sensörü sayesinde de düşme veya bayılma gibi durumlarda cihazın alarm vereceği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, cihazın ilerleyen günlerde daha çok kişiye ulaştırılacağını belirtti.

Cihazla vatandaşların ihtiyaç halinde veya acil durumda ekipler ya da belirlenen yakınlarına tek tuşla anında bildirim gönderebileceğini kaydeden Güler, "Böylelikle yalnız kalan ya da bakıma muhtaç olan vatandaşlarımız kendilerini daha güvende hissedecek. Kişilerin yakınlarının ise gözleri arkada kalmayacak, her an ne yaptıkları ile ilgili bilgileri anlık görebilecek." ifadelerini kullandı.

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