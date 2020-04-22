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Ordu’da bal ormanı 9’a ulaştı

ORDU HABERLERİ  | 22.04.2020 14:47 | Son Güncelleme

Ordu’da; arıcılığın biyolojik çeşitliliğin korunması, gelecek nesillere aktarılması, sürdürülebilir gıda güvenliği ve erozyonun önlenmesi açısından 2012 yılında uygulamaya konulan bal ormanı sayısı 9’a ulaştı.Bal üretimi açısından Türkiye genelinde 1.

Ordu’da; arıcılığın biyolojik çeşitliliğin korunması, gelecek nesillere aktarılması, sürdürülebilir gıda güvenliği ve erozyonun önlenmesi açısından 2012 yılında uygulamaya konulan bal ormanı sayısı 9’a ulaştı.
Bal üretimi açısından Türkiye genelinde 1. olan Ordu’da organik bal elde etmek amacıyla 2012 yılında başlayan çalışmalar kapsamında 9 yılda Gölköy ilçesinin Düzyayla yöresinde Dibektaşı Bal Ormanı, Gölköy-Damarlı Yaylası’nda Ulubey-Gölköy Bal Ormanı, Gürgentepe-Bektaş Yaylası’nda Gürgentepe Bal Ormanı, Mesudiye ilçesi Gölpınar Mahallesi’nde Gölpınar Bal Ormanı, Mesudiye Konacık Bal Ormanı, Mesudiye Sarıçiçek Yaylası Bal Ormanı, Aybastı-Kuzköy Yaylası’nda Kuzköy Bal Ormanı, Ünye-Sarı Halil Yaylası Bal Ormanı ve Perşembe ilçesinde Kurşunçal Bal Ormanı olmak üzere 9 bal ormanı arıcıların ve vatandaşların hizmetine sunuldu.
Toplam 8 bin 379 dekar alana sahip 9 adet bal ormanlarında mor çalı çileği, orman gülü taflan, ıhlamur, böğürtlen, kestane, alıç, ahlat, kuşburnu, yalancı akasya, kekik, dadırak, dağ çileği, barut ağacı, dağ armudu, kuş üvezi, mürver, su pençesi, akçaağaç, yabani erik, yabani elma, kızılcık gibi yüzlerce çeşit bitkiden arılar bal yapabiliyor. Bal ormanlarındaki bitki çeşitliliği sebebiyle de arıcılar bu alanlara büyük ilgi gösteriyor.

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