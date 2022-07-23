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Ordu'da beton mikseri ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

23.07.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da beton mikseri ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

İlçenin Nadırlı Mahallesi Ünye Akkuş Niksar Yolu'nda, A.Ş'nin kullandığı 52 AAC 341 plakalı beton mikseri ile Kemal Eksın yönetimindeki yabancı plakalı otomobil çarpıştı.

Yaralanan otomobil sürücüsü ile eşi Nihal, çocukları Berat, Cahit ve Yiğit Eksın, ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların bölgeden çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.

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trafik kazası Ordu

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