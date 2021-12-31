Ordu'da beton mikserinin çarptığı 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde beton mikserinin çarptığı Talha Gül (11) hayatını kaybetti.

Hacı Hulusi Baba Caddesi'nde Ş.G'nin kullandığı 52 DM 370 plakalı beton mikseri, yolun karşısına geçmek isteyen Talha Gül'e çarptı.

Annesi ile yürüdüğü sırada meydana gelen kazada ağır yaralanan Gül, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından baygınlık geçiren anne Rahime Gül de sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Sürücü gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor.



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