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Ordu'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

10.08.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Liseler Mahallesi'nde Y.B. ile N.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine N.K, Y.B'yi (66) bıçakla yaraladı.

Y.B, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, N.K'yi gözaltına aldı.

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