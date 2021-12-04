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Ordu'da bıçaklı saldırıda öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir kabri başında anıldı

04.12.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baba Yılmaz Özdemir: - "Bu tür acıları bizim gibi ailelerin yaşamasını kesinlikle istemiyoruz"

Ordu'da bıçaklı saldırıda öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir kabri başında anıldı

Ordu'da evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ceren Özdemir, vefatının 2. yılında mezarı başında anıldı.

Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi'ndeki mezarı başında düzenlenen anma programına, genç kızın babası Yılmaz Özdemir ile yakınlarının yanı sıra bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ceren Özdemir için burada dualar edildi, türküler söylendi.

Yılmaz Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ceren'i unutamadıklarını ve acılarının ilk günkü gibi olduğunu söyledi.

Ceren'in hep "Dünyayı sevgi kurtaracak." dediğini ifade eden Özdemir, "Gerçekten de dünyayı sevgi kurtaracak diye düşünüyorum. Ceren farklı bir yapıya sahip çocuktu, kendini geliştiren, yetiştiren, her anlamda kültür sahibi bir çocuktu. 20 yaşındaydı, bizim bile 50 yaşımıza geldiğimiz halde onun seviyesinde olduğumuzu düşünmüyorum." dedi.

Özdemir, kadın cinayetlerinin halen devam ettiğine dikkati çekerek, "Haber programları izleyemiyoruz, televizyonları açamıyoruz, kızım, eşim haber izlemeye korkar oldu, evden çıkamıyorlar korkularından. Yetkililere sesleniyorum, bu işe devletimizin bir çözüm bulmasını istiyorum. Bu tür acıları bizim gibi ailelerin yaşamasını kesinlikle istemiyoruz." diye konuştu.

Anayasa Mahkemesinde devam eden bir ihmal davalarının olduğunu dile getiren Özdemir, "Onun da bir çözüme kavuşturulmasını istiyorum, cani kadar orada ihmali olan kamu görevlilerinin de suçlu olduğuna inanıyorum. Anayasa Mahkemesinde 1,5 yıldan beri davamız bekliyor, yetkililerden bir an önce sonuca kavuşmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019'da Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

Cinayetin faili Özgür Arduç'a, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

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