Ordu'da "Bilgiden Bilince" konferansı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kız ve erkek çocuklarımızı hiç ayrım yapmadan hem eğitimleri hem de edepleri noktasında hayata hazırlamamız gerekiyor. Buna çok ihtiyacımız var." dedi.

Erbaş, Ordu Üniversitesi (ODÜ) tarafından organize edilen "Bilgiden Bilince" konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Hayatının büyük bir bölümünün üniversitede geçtiğini belirten Erbaş, kürsünün kendileri için çok önemli olduğunu, en mutsuz anlarının kürsüden uzak kaldığı, en mutlu olduğu zamanın ise kürsüde öğrencilerle birlikte oldukları zaman olduğunu söyledi.

Üniversitelere sürekli ziyaretler düzenlediğini belirterek ilim ve bilginin önemine işaret eden Erbaş, "Bizim medeniyetimizin en önemli unsuru bilgidir. Çünkü ilk inen ayet 'ikra' diye gelmiştir. İlim bizim medeniyetimizin önemli ayaklarından biri, hatta birincisidir." dedi.

İbn-i Sina'nın yaşantısından örnekler veren Erbaş, "İbn-i Sina tıp uzmanı olduğu kadar aynı zamanda İslami ilimlerde de zirveydi. 11 yaşında hafız olmuş, iyi bir matematik öğrenmiş, tıp öğrenmiş, hem fen bilimlerin hem İslami ilimlerin zirvesi olmuş bir alimdir." diye konuştu.