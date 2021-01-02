Ordu'da bin fidan toprakla buluşturuldu

Tören, Tarımsal Hizmetler ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin bu doğrultuda alanda çalışmalarını sürdürdüğünü aktararak, "Portakal, mandalina ve limon gibi toprakla buluşturduğumuz fidanlar görüntüsüyle ve etrafa yayacağı mis gibi aromatik kokusuyla Altınordu ilçemizin çehresini değiştirecek." dedi.

Etkinliğe katılan bazı mahalle sakinleri ve çocuklardan dikilen fidanlara sahip çıkmalarını isteyen Tören, "10 yıl sonra yine portakal limon ve aynı aileden gelen fidanlarla birlikte şehrimize güzellik katmasını ve baharla birlikte o güzel kokunun şehri kardeşlik kadar, birlik beraberlik kadar, kokusuyla da bizi birleştirmesini arzu ediyorum. Altınordu'muzu insana hizmet ve hürmet, çevreye ve doğaya saygılı bir belediyecilik anlayışı ile her alanda geleceğe hazırlıyoruz." diye konuştu.

