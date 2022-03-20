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Ordu'da bir dağ evinde çıkan yangında hasar oluştu

20.03.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da bir dağ evinde çıkan yangında hasar oluştu

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası'nda bir dağ evinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Çambaşı Yaylası'nda otel olarak hizmet veren bir dağ evinde yangın çıktı.

Durumun fark edilmesi üzerine işletmede konaklayan müşteriler dışarı çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Kabadüz Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

Yangında dağ evinde hasar oluştu.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine, yangının ilk belirlemelere göre şömine bacasından çıktığını belirterek, "Bu sırada dağ evi tamamen doluydu. Personel tarafından burası tahliye edildi. Çok şükür can kaybı ya da yaralı bulunmuyor." dedi.

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