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Ordu'da bir evde çıkan yangında 2 çocuk yaralandı

AA AA
18.12.2024 09:14
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Ordu'nun Perşembe ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 çocuk yaralandı.

Ordu'da bir evde çıkan yangında 2 çocuk yaralandı

İlçenin İstanbul Boğazı Mahallesi'nde Yıldıray B'ye ait evde, bu kişinin çocukları R.E.B. ile B.B. sobayı tinerle tutuşturmaya çalışırken yangın çıktı.

Kısa sürede alevlerin yayıldığı evde mahsur kalıp yaralanan çocukları çevredeki vatandaşlar kurtardı.

Çocuklar, eve çağrılan sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

Çıkan yangın ise çağrılan itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak da olay yerine gelerek yangına ilişkin itfaiye görevlilerinden bilgi aldı.

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