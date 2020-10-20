YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu’da bir haftada 137 araç trafikten men edildi

Ordu’da bir haftada 137 araç trafikten men edildi

ORDU HABERLERİ  | 20.10.2020 09:54 | Son Güncelleme

Ordu’da son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 137 araç trafikten men edilirken 59 kişinin sürücü belgesine el konuldu.12-18 Ekim 2020 tarihleri arasında il geneli polis sorumluluk bölgesinde yapılan denetim ve kontrollerde 59 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 25 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 25 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 118 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 917 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 70 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 14 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 35 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.Denetimlerde 137 araç trafikte men edilirken 59 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu.Öte yandan aynı tarihlerde il genelinde 22 yaralamalı trafik kazası meydana geldi.

Ordu’da bir haftada 137 araç trafikten men edildi

Ordu’da son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 137 araç trafikten men edilirken 59 kişinin sürücü belgesine el konuldu.
12-18 Ekim 2020 tarihleri arasında il geneli polis sorumluluk bölgesinde yapılan denetim ve kontrollerde 59 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 25 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 25 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 118 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 917 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 70 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 14 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 35 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.
Denetimlerde 137 araç trafikte men edilirken 59 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu.
Öte yandan aynı tarihlerde il genelinde 22 yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 24 kişi hayatını kaybederken 1 kişi hayatını kaybetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duş sonrası olay poz! Duş sonrası olay poz!
Ceren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacakCeren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacak
En Çok Okunan Yerel Haberler
Amedspor’da zonguldak alarmı
Amedspor’da zonguldak alarmı
Körfez’de mobil atık getirme merkezleri çoğalıyor
Körfez’de mobil atık getirme merkezleri çoğalıyor
Payas’ta korona denetimi ve motosiklet uygulaması
Payas’ta korona denetimi ve motosiklet uygulaması
Üsküdar yeni bir ÜSMEK’e daha kavuştu
Üsküdar yeni bir ÜSMEK’e daha kavuştu
Arzu Erdem Erzurum esnafının sorunlarını dinledi
Arzu Erdem Erzurum esnafının sorunlarını dinledi
Başkan Çiğdem, muhtarlar ile buluştu
Başkan Çiğdem, muhtarlar ile buluştu

Ordu Namaz Vakitleri 20 Ekim Salı

İmsak
05:14
Sabah
06:39
Öğle
12:18
İkindi
15:18
Akşam
17:48
Yatsı
19:07

Ordu Nöbetçi Eczaneler20 Ekim Salı

Ergül Eczanesi
Altinordu
Selin Eczanesi
Altinordu
Zeynep Eczanesi
Altinordu
Melike Eczanesi (18.00-08.00 Nöbetçi)
Fatsa
Merkez Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Çelik Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
Lale Eczanesi (Gece 24'E Kadar Nöbetçi)
Unye
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Prof. Dr. Enginyurt, ’Türk Tabipleri Birliği’ne tepki göstererek istifa etti
Prof. Dr. Enginyurt, ’Türk Tabipleri Birliği’ne tepki göstererek istifa etti
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
ODÜ, lisansüstü kontenjanlarına büyük ilgi
ODÜ, lisansüstü kontenjanlarına büyük ilgi
Fatsa Devlet Hastanesine 20 yeni doktor
Fatsa Devlet Hastanesine 20 yeni doktor
TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 4 - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: 2
TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 4 - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: 2
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.