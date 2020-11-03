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Ordu’da bir haftada 199 araç trafikten men edildi

ORDU HABERLERİ  | 03.11.2020 11:42 | Son Güncelleme

Ordu’da son bir hafta içerisinde trafik denetimlerinde 119 araç trafikten men edildi.26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında polis sorumluluk bölgesinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 39 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 39 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 27 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 231 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 649 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 67 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 20 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 30 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.Denetimlerde 119 araç trafikte men edilirken 39 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu.

Ordu’da bir haftada 199 araç trafikten men edildi

Ordu’da son bir hafta içerisinde trafik denetimlerinde 119 araç trafikten men edildi.
26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında polis sorumluluk bölgesinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 39 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 39 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 27 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 231 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 649 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 67 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 20 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 30 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.
Denetimlerde 119 araç trafikte men edilirken 39 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu.

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Sena Eczanesi (08.00'Den 08.00 Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Hayat Eczanesi
Unye
Tan Eczanesi
Unye
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