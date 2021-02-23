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Ordu’da bir haftada 72 araç trafikten men edildi

23.02.2021 15:13 | Son Güncelleme:
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Ordu’da bir haftada 72 araç trafikten men edildi

Ordu’da son bir hafta içerisinde trafik denetimlerinde 7 bin araç kontrol edilirken, 964 araca ceza uygulandı.Ordu il genelinde 15-21 Şubat tarihleri arasında polis sorumluluk bölgesinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 16 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 14 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 7 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 58 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 310 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 24 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 5 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 1 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.Denetimlerde toplam 7 bin 72 araç kontrol edilirken 964 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu’nun muhtelif maddelerinden işlem yapıldı.

Ordu’da son bir hafta içerisinde trafik denetimlerinde 7 bin araç kontrol edilirken, 964 araca ceza uygulandı.
Ordu il genelinde 15-21 Şubat tarihleri arasında polis sorumluluk bölgesinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 16 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 14 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 7 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 58 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 310 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 24 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 5 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 1 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.
Denetimlerde toplam 7 bin 72 araç kontrol edilirken 964 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu’nun muhtelif maddelerinden işlem yapıldı. Aynı denetimlerde 72 araç trafikten men edilirken 16 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu.

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Aydın Eczanesi
Altinordu
Derman Eczanesi
Altinordu
Türkmenler Eczanesi
Altinordu
Çınar Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
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Fatsa
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