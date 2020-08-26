Ordu’da bir haftada 9 bine yakın araç denetlendi

Ordu’da polis ekiplerince yapılan denetimlerde 8 bin 931 araç kontrol edilirken, 2 bin 157 araç sürücüsü hakkında işlem yapıldı.

Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada, bir hafta içerisinde polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen 29 yaralanmalı trafik kazasında 44 kişinin yaralandığı bildirildi. Bu kapsamda trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde, 42 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 26 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 23 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 154 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 602 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 158 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 572 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 5 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Diğer denetimler ile birlikte toplam 8 bin 931 aracın kontrol edildiği uygulamalarda, 2 bin 157 araç sürücüsü hakkında işlem yapıldığı, 56 aracın trafikten men edildiği ve 42 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konulduğu ifade edildi.

