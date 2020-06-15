YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Ordu’da bir haftada 97 kişiye ceza kesildi

Ordu’da bir haftada 97 kişiye ceza kesildi

ORDU HABERLERİ  | 15.06.2020 14:32 | Son Güncelleme

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, 8-14 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde toplamda 97 şahsa Kabahatler Kanunu’na göre ceza uygulandı.Cezalar kapsamında 2 şahsa açıktan alkol tüketmekten, 8 şahsa emre aykırı davranıştan, 3 şahsa kumar oynamaktan, 9 şahsa sarhoşluktan, 1 şahsa kimlik bildirmemekten, 1 şahsa havai fişek atmaktan, 1 şahsa yasa dışı bahis oynamaktan, 72 şahsa korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.Aynı tarihlerde değişik suçlardan aranması olan 28 şahıs yakalanırken, 7’si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, 8-14 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde toplamda 97 şahsa Kabahatler Kanunu’na göre ceza uygulandı.
Cezalar kapsamında 2 şahsa açıktan alkol tüketmekten, 8 şahsa emre aykırı davranıştan, 3 şahsa kumar oynamaktan, 9 şahsa sarhoşluktan, 1 şahsa kimlik bildirmemekten, 1 şahsa havai fişek atmaktan, 1 şahsa yasa dışı bahis oynamaktan, 72 şahsa korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.
Aynı tarihlerde değişik suçlardan aranması olan 28 şahıs yakalanırken, 7’si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erdoğan'ın önerisiyle başlamıştı! Şimdi paraya para demiyor Erdoğan'ın önerisiyle başlamıştı! Şimdi paraya para demiyor
Ceren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacakCeren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacak

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Kayserispor’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Sağlık-Sen’den diş hekimleri için çağrı

Sağlık-Sen’den diş hekimleri için çağrı

Siirt’te köylülerin yılan tedirginliği

Siirt’te köylülerin yılan tedirginliği

Seyir halindeki otomobil yanarak küle döndü

Seyir halindeki otomobil yanarak küle döndü

336 promille önce otomobile çarptı, sonra ormana daldı

336 promille önce otomobile çarptı, sonra ormana daldı

Antalya’nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı

Antalya’nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı

Ordu Namaz Vakitleri 15 Haziran Pazartesi

İmsak
02:49
Sabah
04:49
Öğle
12:34
İkindi
16:34
Akşam
20:09
Yatsı
22:00

Ordu Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Pazartesi

Büyük Eczanesi
Altinordu
Doğa Eczanesi
Altinordu
Türkmen Eczanesi
Altinordu
Çalışkan Eczanesi
Fatsa
Hayat Eczanesi
Fatsa
Kuyumcuoğlu Eczanesi
Unye
Özlem Eczanesi
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Vali Yavuz’dan deprem açıklaması

Vali Yavuz’dan deprem açıklaması

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Adli Yıl Başladı

Adli Yıl Başladı

Türkiye 1.'si Fatsa Anafen'den

Türkiye 1.'si Fatsa Anafen'den

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.